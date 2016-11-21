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Полиция начала проверять тяжелый транспорт на перевале в Патонге

С наступлением высокого сезона правоохранительные органы начали контролировать соблюдение водителями автобусов и грузовиков ограничений на движение тяжелого транспорта через перевал в Патонге.

Юттават Лекмак

21 Ноября 2016 09:00:30

КПП в Кату оборудовали системой для взвешивания тяжелого транспорта. Фото: Kathu Police
КПП в Кату оборудовали системой для взвешивания тяжелого транспорта. Фото: Kathu Police

Как пояснил старший сержант-майор Танонгсак Чурунг, контроль осуществляют сотрудники полиции Кату. Для этого контрольно-пропускной пункт на выезде из Кату в сторону Патонга был оборудован измерительным механизмом, вмонтированным в искусственную дорожную неровность (лежачего полицейского). Система, по словам сержанта Чурунга, достаточно простая, но с главной задачей она справляется.

«У нас нет таких же возможностей как на станции взвешивания автомобилей в Тха-Нуне, где проверяется тяжелый транспорт, въезжающий на остров. Но мы можем убедиться, что в часы пиковой нагрузки на перевал взъезжает лишь тот транспорт, которому это разрешено», – заявил сержант в беседе с «Новостями Пхукета».

Полицейский напомнил, что автобусам и грузовикам запрещен въезд на перевал с 7:00 до 9:00 утра и с 16:00 до 19:00 вечера.

«В эти часы дорожное движение очень плотное, поток машин движется медленно, и это увеличивает риск, что тяжелый транспорт не сможет безопасность подняться на холм и спуститься с него», – пояснил сержант Чурунг.

По его словам, сотрудники полиции Кату будут проводить проверку транспорта в пиковые часы ежедневно до получения отдельного уведомления.

«Такие проверки повысят безопасность на дорогах. Сейчас начинается высокий сезон, и дороги будут более загруженными, чем раньше, ввиду большого числа туристов на острове», – заключил сержант Чурунг.

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