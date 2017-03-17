Полиция: Мужчина, выстреливший себе в голову на стрельбище, будет жить

Состояние пациента оценивается как «серьезное», но медики полагают, что есть шансы на то, что он оправится от ран.

17 Марта 2017 15:05:46

Фото: Kathu Police

Полиция Кату пока не смогла опросить гражданина Южной Кореи, выстрелившего себе в голову из револьвера на стрельбище в Кату 13 марта. Пострадавший сейчас находится в больнице Vachira Hospital. Его состояние оценивается как серьезное, но медики полагают, что у него есть шансы оправиться от причиненной себе травмы. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал подполковник полиции Пхаттапи Сричай, который на этой неделе нанес визит в больницу.

«Нас проинформировали, что у него сильно повреждены горло и голосовые связки, так что перед тем, как он сможет снова говорить, пройдет немало времени. Впрочем, персонал больницы полагает, что он должен полностью поправиться», – заявил подполковник.

Напомним, полиция получила сообщение о происшествии на стрельбище Patong Shooting Range в районе 19:20 понедельника, 13 марта. По словам сотрудника стрельбища Пхарадона Тхонг-Нгама, гражданин Кореи Донг Ок Юн приехал в Patong Shooting Range и заказал шестизарядный револьвер калибра .44 Magnum и 10 патронов к нему. Сделав пять выстрелов по мишени, клиент попросил сотрудника стрельбища проверить и дозарядить оружие, после чего с револьвером в руке направился якобы проверить мишени, однако на полпути остановился, быстро поднес ствол оружия снизу к подбородку и нажал на спусковой крючок.