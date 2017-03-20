Полиция изъяла арсенал «краснорубашечников»

По словам главы полиции Таиланда, оружие должно было использоваться, в частности, для покушения на премьер-министра Праюта Чан-Очу.

20 Марта 2017 10:48:37

Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post

В субботу, 18 марта, правоохранительные органы Таиланда провели обыск в жилом доме в провинции Патхум-Тхани и изъяла арсенал огнестрельного оружия, предположительно принадлежавшего сторонникам партии «Объединенный фронт за демократию против диктатуры» (UDD), сообщает Bangkok Post. Среди изъятого оружия было несколько штурмовых винтовок армейского образца и гранатомет.

Как пояснил на пресс-конференции глава полиции Таиланда Чактхип Чайджинда, дом, в котором проходил обыск, «был связан» с одним из лидеров «краснорубашечников» Вутхипонгом Кочатхамакуном, также известным под прозвищем Коти. С 2014 года господин Кочатхамакун – сторонник предыдущего правительства – скрывается за пределами Таиланда, однако на территории страны продолжает вести деятельность сеть его людей. В частности, полиция полагает, что они могут быть причастны к противостоянию вокруг храма Wat Phra Dhammakaya. Эта влиятельная религиозная община также значится в числе сторонников «красных рубашек», а настоятель храма находится в розыске.

На пресс-конференции 19 марта генерал Чактхип Чайджинда заявил, что изъятое в субботу оружие должно было использоваться для нападения на сотрудников правоохранительных органов, проводящих обыски в Wat Phra Dhammakaya. Кроме того, группа Вутхипонга Кочатхамакуна планировала покушение на главу правительства.

«Расследование показало, что члены группы господина Коти планировали использовать это оружие для убийства лидеров правительства, включая генерала Праюта», – заявил он.

«Мы нашли винтовку с оптическим прицелом и гарантируем, что она предназначалась не для стрельбы по птицам, а для убийства лидера страны», – добавил глава полиции.

«Если бы власти попробовали применить силу в отношении людей из храма Wat Phra Dhammakaya, эта вооруженная группа выступила бы на их стороне и атаковала представителей власти», – добавил генерал. По его словам, Вутхипонг агитировал за реализацию подобного сценария.

В ходе субботнего обыска были задержаны девять человек из группы Коти. Как заявил на пресс-конференции генерал Чайджинда, все они были участниками массовых беспорядков в Бангкоке в 2010 году. Также генерал подчеркнул, что следом обыски будут проведены еще по девяти адресам.

Тем временем на YouTube появился ответ Вутхипонга Кочатхамакуна (личность, впрочем, не подтверждена). На аудиозаписи мужчина, представляющийся Вутхипонгом, отвергает предположение в том, что изъятый арсенал принадлежал ему, и говорит, что субботний обыск был постановкой с целью дискредитировать его группу.