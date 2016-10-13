Полиция изъяла 98 кг марихуаны при попытке ввоза на Пхукет

На КПП Та-Чат-Чай задержали 37-летнего жителя провинции Транг, пытавшегося провезти на остров крупную партию наркотиков.

13 Октября 2016 08:55:42

Полицейские изъяли у наркокурьера 98 кг марихуаны. Фото: Thawas Tansakul

О перехвате груза журналистам рассказал подполковник Тхавас Тансакул. По его словам, груз был обнаружен в ходе рутинной проверки транспорта.

«Сотрудники проводили обычную проверку транспорта на КПП Та-Чат-Чай, когда заметили приближающийся Opel Astra с бангкокскими номерами. Водитель двигался очень медленно и не решался приблизиться к КПП, увидев там полицию», – рассказал подполковник.

Подозрительное поведение водителя привлекло внимание полицейских и те отдали водителю распоряжение остановиться для досмотра. В итоге в машине были обнаружены три мешка с наркотиками, расфасованными в отдельные пакты. Всего добычей правоохранителей стали 98 кг марихуаны.

Во время досмотра водитель – 37-летний Анноп Дирамеа попытался скрыться, но был оперативно остановлен сотрудниками полиции.

Сейчас правоохранители выясняют, кто должен был стать получателем груза на Пхукете и остальные подробности. Мужчине будут предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

Напомним, что ранее на этой неделе в Таиланде были усилены меры безопасности ввиду угрозы терактов в Бангкоке. Усиление коснулось и Пхукета (подробнее читайте здесь).