Полиция ищет подозреваемую в серии краж из ювелирных магазинов

Правоохранителям известно о двух кражах, совершенных по идентичному сценарию.

21 Марта 2017 14:09:15

Пхукетская полиция объявила в розыск женщину, подозреваемую в совершении не менее двух краж из ювелирных магазинов острова. Личность разыскиваемой пока не установлена, но в распоряжении следствия есть ее портрет с камеры видеонаблюдения в одном из пострадавших магазинов.

Кража, после которой начался розыск подозреваемой, была совершена утром 20 марта в магазине ювелирной сети Yongdee на Pattana Thong Thin Rd. в тамбоне Вичит. Около 9 утра в магазин зашла женщина и попросила показать золотые ожерелья. Продавец выложил перед ней имеющийся ассортимент, но женщине ничего не приглянулось. Когда же она ушла, сотрудник магазина заметил пропажу одного из ювелирных изделий стоимостью около 20 тыс. бат.

Лишь после изучения записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что именно произошло. Изучая ассортимент, женщина незаметно убрала ожерелье в задний карман джинсовых шорт, после чего покинула ювелирный магазин.

Одной из первых зацепок в распоряжении полиции стала информация о том, что подозреваемая могла покинуть место преступления на автомобиле Mazda 3 с кузовом, выкрашенным в черный и белый цвета, и с номерными знаками провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Впрочем, пока эта зацепка ничего не дала.

«Мы установили личность владельца машины, оказавшегося совсем не той женщиной, которую мы ищем. И хозяин автомобиля сказал, что не имеет представления, кто эта подозреваемая», – рассказал майор полиции Вичита Тханасак Савангсри.

По словам майора, ориентировка на подозреваемую была разослана во все полицейские участки острова, после чего один из них сообщил, что в их зоне ответственности также произошла похожая кража 17 марта.

«Мы не знаем ее имени, у нас есть только фото, но мы прямо сейчас ведем розыск», – добавил майор Савангсри.