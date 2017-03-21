Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция ищет подозреваемую в серии краж из ювелирных магазинов

Правоохранителям известно о двух кражах, совершенных по идентичному сценарию.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Марта 2017 14:09:15

Пхукетская полиция объявила в розыск женщину, подозреваемую в совершении не менее двух краж из ювелирных магазинов острова. Личность разыскиваемой пока не установлена, но в распоряжении следствия есть ее портрет с камеры видеонаблюдения в одном из пострадавших магазинов.

Кража, после которой начался розыск подозреваемой, была совершена утром 20 марта в магазине ювелирной сети Yongdee на Pattana Thong Thin Rd. в тамбоне Вичит. Около 9 утра в магазин зашла женщина и попросила показать золотые ожерелья. Продавец выложил перед ней имеющийся ассортимент, но женщине ничего не приглянулось. Когда же она ушла, сотрудник магазина заметил пропажу одного из ювелирных изделий стоимостью около 20 тыс. бат.

Лишь после изучения записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что именно произошло. Изучая ассортимент, женщина незаметно убрала ожерелье в задний карман джинсовых шорт, после чего покинула ювелирный магазин.

Одной из первых зацепок в распоряжении полиции стала информация о том, что подозреваемая могла покинуть место преступления на автомобиле Mazda 3 с кузовом, выкрашенным в черный и белый цвета, и с номерными знаками провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Впрочем, пока эта зацепка ничего не дала.

«Мы установили личность владельца машины, оказавшегося совсем не той женщиной, которую мы ищем. И хозяин автомобиля сказал, что не имеет представления, кто эта подозреваемая», – рассказал майор полиции Вичита Тханасак Савангсри.

По словам майора, ориентировка на подозреваемую была разослана во все полицейские участки острова, после чего один из них сообщил, что в их зоне ответственности также произошла похожая кража 17 марта.

«Мы не знаем ее имени, у нас есть только фото, но мы прямо сейчас ведем розыск», – добавил майор Савангсри.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Четверо россиян будут депортированы из Таиланда
Четверо россиян будут депортированы из Таиланда
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Пхукет уступил первое место Сатуну
Пхукет уступил первое место Сатуну
Ресторан PRU: С фермы – на стол
Ресторан PRU: С фермы – на стол
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Размер штрафов за нарушение ПДД в Таиланде

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.