Полиция ищет иностранку, сбежавшую с места аварии

В правоохранительных органах полагают, что женщина может быть россиянкой. Во всяком случае, так заявил второй участник ДТП.

13 Сентября 2016 09:53:37

Полиция Пхукет ищет женщину, покинувшую место аварии и не вернувшуюся за своим автомобилем. Основываясь на показаниях второго участника ДТП, правоохранители полагают, что женщина может быть россиянкой.

Авария, по следам которой разыскивается иностранка, произошла ранним утром 11 сентября на Thepkrasattri Rd., чуть к югу от памятника героиням (на повороте у Tha Ruea Shrine). Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте событий два поврежденных автомобиля: пикап Isuzu и седан Toyota Vios. Однако водитель был только один – 62-летний Соммарт Лонграк, который в момент ДТП находился за рулем пикапа.

Господин Лонграк рассказал полицейским, что он вместе с сыном ехал по Thepkrasattri Rd. на север, когда в заднюю часть кузова его машины на высокой скорости врезался седан с иностранкой за рулем.

«Она вышла из машины после аварии, но поскольку говорили мы на разных языках, то и понять друг друга не смогли. Я думаю, что она была русской», – заявил Соммарт Лонграк. По его словам, когда попытка объясниться провалилась, женщина поймала попутную машину и покинула место аварии.

В настоящий момент Toyota Vios, которой управляла женщина, находится в полицейском участке Таланга. Полиция пытается установить личность владельца машина и личность самой женщины, полагая, что это могут быть два разных человека.

Сын господина Лонграка после аварии был госпитализирован с травмой спины. О его состоянии ничего не известно.