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Полиция ищет иностранцев, бросивших машину в кювете после аварии

По словам очевидцев, двое сбежавших с места ДТП мужчин могли быть россиянами.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Февраля 2017 18:28:47

Полиция ищет двоих мужчин, попавших в аварию в районе мыса Промтхеп и бросивших автомобиль в придорожном кювете.

Как рассказали «Новостям Пхукета» в полиции Чалонга, сообщение об инциденте поступило в участок около 17:50 понедельника, 20 февраля. Принявший вызов наряд полиции обнаружил в указанном месте автомобиль Mitsubishi Mirage оранжевого цвета. Машина находилась в придорожном кювете с включенным фарами, однако водителя и пассажира нигде поблизости не было.

«Очевидцы рассказали, что в машине находились двое иностранцев, как они думают, россиян. Оба получили незначительные травмы и покинули место ДТП до нашего прибытия», – рассказал «Новостям Пхукета» сотрудник полиции Чалонга.

«Возможно, мужчины арендовали машину, но были незнакомы с дорогой или были пьяны. Мы обнаружили в салоне полупустую бутылку спиртного», – добавил он.

«Сейчас мы проверяем прокаты автомобилей, выясняя, не пропала ли в одном из них машина», – отметил полицейский.

Автомобиль в настоящий момент находится на стоянке у полицейского участка Чалонга и ожидает своего владельца. В результате аварии у транспортного средства была повреждена передняя часть кузова.

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