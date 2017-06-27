Полиция ищет иностранца за кражу скутера

Полиция Пхукета ищет иностранца, не вернувшего в прокат скутер, арендованный по предположительно фальшивому паспорту.

27 Июня 2017 11:10:55

Фото: Ворачет Онкон

Дело о краже транспортного средства было возбуждено по заявлению Ворачета Онкона, владельца мотопроката CK Phuket Bigbike Rental Shop в Раваи. В беседе с корреспондентом The Phuket News он рассказал, что принадлежащий ему скутер Honda PCX был похищен неким иностранцем более трех недель назад, но до 21 июня он искал транспортное средство своими силами через соцсети.

«Это швед Бенгт Хакох Андреассон и него фальшивый паспорт. Этот иностранец пришел в мой мотопрокат и арендовал черный PCX с номерными знаками 4043. Он взял скутер 31 мая и должен был вернуть 4 июня, но исчез. Мои сотрудники не подозревали, что господин Андреассон сделает такое. Он предоставил фальшивый паспорт, с которого мы сняли ксерокопию, как мы обычно делаем. А затем я узнал в других прокатах, что у них также похищали мотоциклы по этому фальшивому паспорту», – заявил Ворачет Онкон.

Владелец проката не уточнил, как ему удалось установить по ксерокопии, что паспорт был поддельным. Впрочем, в полиции Чалонга подтвердили, что запрос в Иммиграционное бюро результатов не принес, хотя если бы иностранец по этому паспорту пересекал границу Таиланда, то в базе данных это было бы зафиксировано.

«После получения заявления от Ворачета Онкона я связался с сотрудниками иммиграционного ведомства, но это ничего не дало», – заявил капитан Сомкиет Сарасит из полицейского участка Чалонга. Офицер не исключил, что Бенгт Хакох Андреассон мог иметь сообщников и на его счету может быть целая серия краж. Впрочем, в основе этого предположения пока лежат только показания Ворачета Онкона.

«Непросто отследить иностранца, пользующегося фальшивым паспортом», – посетовал капитан Сарасит, после чего воспользовался возможностью попросить жителей острова о помощи через СМИ.

«Если вы видели этого человека или этот скутер, пожалуйста, позвоните мне по номеру 092 460 2066», – заявил капитан Сарасит.