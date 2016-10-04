Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полиция ищет двух подозреваемых по делу о краже из магазина сувениров

Из магазина Baba's Souvenir Shop вынесли ценностей и наличных на 20 тыс. бат. Полиция ищет двух подозреваемых.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Октября 2016 10:57:43

Полиция получила сообщение о краже со взломом около 8:00 утра, когда менеджер Baba's Souvenir Shop Виттая Сриуларават пришел на работу и увидел, что часть товара отсутствует.

«Я пришел открывать магазин, как обычно. Заметил, что окно слегка приоткрыто, и пошел проверить, что внутри. Обнаружив пропажу товара, я позвонил в полицию», – рассказал Виттая Сриуларават.

По его словам, из магазина пропали несколько ожерелий с жемчугом, кольца, сережки и другие ювелирные изделия. Также злоумышленники похитили некоторую сумму денег наличными. Виттая Сриуларават оценил ущерб в по меньшей мере 20 тыс. бат.

Согласно записи камер видеонаблюдения, кража произошла около 4:00 утра. Двое подозреваемых приехали к магазину на мотоцикле, после чего один остался стоять на страже, а второй вскрыл окно и пробрался внутрь.

«Той ночью шел сильный дождь, и мы полагаем, что подозреваемые воспользовались этой возможностью для совершения кражи. Однако нам повезло, что камеры CCTV все-таки зафиксировали их. Также на месте событий удалось найти и отпечатки пальцев. Надеюсь, мы скоро задержим злоумышленников», – добавил капитан полиции Таланга Супорн Муангкхай.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


Bangkok Hospital Phuket
НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.