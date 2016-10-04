Полиция ищет двух подозреваемых по делу о краже из магазина сувениров

Из магазина Baba's Souvenir Shop вынесли ценностей и наличных на 20 тыс. бат. Полиция ищет двух подозреваемых.

4 Октября 2016 10:57:43

Полиция получила сообщение о краже со взломом около 8:00 утра, когда менеджер Baba's Souvenir Shop Виттая Сриуларават пришел на работу и увидел, что часть товара отсутствует.

«Я пришел открывать магазин, как обычно. Заметил, что окно слегка приоткрыто, и пошел проверить, что внутри. Обнаружив пропажу товара, я позвонил в полицию», – рассказал Виттая Сриуларават.

По его словам, из магазина пропали несколько ожерелий с жемчугом, кольца, сережки и другие ювелирные изделия. Также злоумышленники похитили некоторую сумму денег наличными. Виттая Сриуларават оценил ущерб в по меньшей мере 20 тыс. бат.

Согласно записи камер видеонаблюдения, кража произошла около 4:00 утра. Двое подозреваемых приехали к магазину на мотоцикле, после чего один остался стоять на страже, а второй вскрыл окно и пробрался внутрь.

«Той ночью шел сильный дождь, и мы полагаем, что подозреваемые воспользовались этой возможностью для совершения кражи. Однако нам повезло, что камеры CCTV все-таки зафиксировали их. Также на месте событий удалось найти и отпечатки пальцев. Надеюсь, мы скоро задержим злоумышленников», – добавил капитан полиции Таланга Супорн Муангкхай.