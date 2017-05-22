Полиция ищет двоих иностранцев, сбежавших из участка в Саку

Двое иностранцев, задержанных в аэропорту Пхукета с поддельными паспортами, сбежали из-под стражи в субботу 20 мая.

22 Мая 2017 10:28:47

По состоянию на утро 22 мая полиция еще не сообщила о задержании двоих иностранцев, сбежавших из полицейского участка двумя днями ранее.

Двое мужчин были задержаны в аэропорту Пхукета и доставлены в участок в Саку после того, как попытались пройти паспортный контроль по поддельным паспортам граждан Португалии. Мужчины предъявили документы на имя 30-летнего Сандипа Сингха и 35-летнего Раджа Кумара. По данным полиции, 18 мая по этим паспортам они вылетели с Пхукета в один из городов Южной Кореи, однако пройти иммиграционный контроль там им не удалось и Корея выслала обоих назад, а по прилету они были задержаны.

«Их доставили в полицейский участок Саку в 5 утра. В ожидании конвоирования в суд они попросили отпустить их в туалет и покурить перед зданием участка. Скрылись они в 8 утра», – рассказал глава округа Таланг (палад) Сирипхонг Липрасит, предоставивший журналистам фотографии разыскиваемых и попросивший о помощи.

«Информация об этих двоих была направлена во все полицейские участки острова. Правоохранители полагают, что они все еще на Пхукете. Если кто-либо из водителей такси или других лиц увидит этих двоих, необходимо сообщить в полицию лично или по телефону 191», – заявил в день инцидента Сирипхонг Липрасит.

«Новости Пхукета» рассчитывают получить более свежую информацию в течение сегодняшнего дня.