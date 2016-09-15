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Полиция ищет 10 человек в связи со взрывами на Пхукете

Правоохранители опубликовали фотографии 10 человек, подозреваемых в причастности к взрывам на Пхукете 12 августа.

Дараван Накнакхон

15 Сентября 2016 10:11:00

Полиция просит у граждан помощи в поиске лиц, подозреваемых в причастности к организации взрывов в Патонге.
Полиция просит у граждан помощи в поиске лиц, подозреваемых в причастности к организации взрывов в Патонге.

Информационные щиты с фотографиями разыскиваемых были установлены у моста, соединяющего остров с материком (2 шт), а также рядом с поворотом к Phuket International Airport на Thepkrassattri Rd. и на перекрестке в Кату.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией об этих лицах, позвонить по телефону 191. Горячая линия работает круглосуточно, также информацию можно передать в любой полицейский участок.

Напомним, 12 августа в Патонге сработали два взрывных устройства, в результате происшествия был ранен один человек. Также в двух магазинах были обнаружены не сработавшие зажигательные бомбы.

После инцидента меры безопасности на острове были усилены, в Патонге была проведена кампания с призывом сплотиться и не поддаваться страху. Одновременно была организована раздаче листовок, в которых объяснялось, как опознать потенциальное взрывное устройство и что делать при обнаружении.

Один из самых влиятельных бизнесменов Патонга и сын бывшего мэра города Причавут Кисин пообещал награду в 100 тыс. бат за информацию, которая приведет к задержанию лиц, причастных к взрывам. Охраннику, заметившему одну из зажигательных бомб и вынесшему ее из магазина, господин Кисин выплатил 50 тыс. бат.

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