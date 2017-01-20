Полиция и военные изъяли крупную партию кратома

В четверг, 19 января, объединенная команда силовиков провела антинаркотический рейд в жилом районе Chumchon Saphan Ruam в Рассаде.

20 Января 2017 14:04:12

Решение провести проверку было принято после жалобы местных жителей, которые сообщили о том, что в их районе ведет дела группа наркоторговцев.

В ходе операции полиция и военные проверили четыре жилых дома, как минимум два из которых снимал один и тот же человек, 23-летний Амнарт Файджай. Всего полицией и военными было изъято 44 кг листьев кратома, 4 л сока растения, 65 бутылок сиропа от кашля и более 38 тыс. бат наличными. Полиция задержала четырех подозреваемых – упомянутого выше Амнарта Файджая, его подругу и мать, а также некую Прапайсри Тхампикун.

Примечательно, что в одном из домов, где хранился кратом, полицейские обнаружили 74-летнюю Джай, с которой уже были знакомы по предыдущей антинаркотической операции, прошедшей в ноябре. Тогда женщина заявила, что просто присматривала за помещением и иногда «помогала с кратомом». В этот раз задерживать Джай правоохранители не стали, хотя в ноябре она была доставлена в полицейский участок для допроса (о предъявлении обвинений тогда не сообщалось).