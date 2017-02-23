Полицейский получил условный срок и штраф в 25 тыс. бат за пьяную аварию с 6 пострадавшими

Суд провинции Пханг-Нга вынес приговор полицейскому, по вине которого пострадали шесть человек, включая двух детей.

23 Февраля 2017 14:23:38

После аварии у полицейского участка Пханг-Нга-Тауна собралась толпа местных жителей, которые потребовали проверить офицера на алкоголь.

Резонансная авария произошли на Phetkasem Rd. в провинции Пханг-Нга вечером 9 сентября. Пикап под управлением младшего лейтенанта Тханома Хэсатхита пересек разделительную линию, сбил два мотоцикла и врезался в легковой автомобиль.

После ДТП, в котором пострадали шесть человек, полицейский попытался скрыться с места событий, но одному из пострадавших удалось организовать погоню, в результате чего офицер был задержан. Проведенный в Thalang Hospital анализ подтвердил, что сотрудник полиции управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В среду, 23 февраля, шеф полиции Пханг-Нга-Тауна полковник Суват Кэупром сообщил «Новостям Пхукета», что суд признал его виновным, но тюремного заключения офицеру удалось избежать.

«Суд провинции Пханг-Нга признал младшего лейтенанта Тханома Хэсатхита виновным в вождении в пьяном виде и оштрафовал на 25 тыс. бат. Также он был приговорен к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, младший мейтенант Хэсатхит выплатил компенсацию шести пострадавшим», – заявил полковник Кэупром.

По словам полковника, младший лейтенант Хэсатхит остается действующим сотрудником полиции Пханг-Нга, но его ожидает дисциплинарное взыскание в соответствии со внутренними протоколами тайской полиции.

С размерами штрафов за вождение в пьяном виде можно ознакомиться здесь.