Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян

Из пяти подозреваемых не задержан только один – старший сержант-майор полиции Суриян Ранджуан.

Новости Пхукета

3 Марта 2017 10:06:52

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Шеф полиции Сурттхани прокомментировал ход расследования дела о нападении и вымогательстве средств у Екатерины и Антона Лобановых на острове Пханган. К настоящему моменту из пятерых подозреваемых задержаны четверо. Последний – старший сержант-майор полиции Суриян Ранджуан – находится в розыске.

Как пишет Bangkok Post, ведущие дело следователи уже установили, что раньше сержант Ранджуан привлекался к ответственности за схожие правонарушения, однако тогда наказание ограничилось переводом на другое место службы. В этот раз, по словам шефа полиции Сураттхани генерал-майора Апичарта Сунсрирота, наказание будет жестким.

Напомним, россияне Екатерина и Антон Лобановы возвращались с пляжа Рин ночью 28 февраля, когда к ним подошли двое мужчин и предложили приобрести наркотики. Туристы от наркотиков отказались, однако на следующее предложение – подвезти их до отеля на такси – согласились. По дороге такси остановилось и к нему подошли еще трое мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Лобановым было сказано, что их привлекут к ответственности за хранение наркотиков, если они не откупятся прямо на месте.

Екатерина заявила, что денег у них при себе нет, после чего получила удар в лицо. Затем вымогатели отняли у россиян iPhone 6 и другие ценности на общую сумму в 30 тыс. бат, а после высадили пару на улице Ban Thong Nang Rd. в тамбоне Бан-Тай. Россияне обратились за помощью к местным жителям, которые отвели их в ближайший полицейский участок, где они сообщили о произошедшем (подробнее читайте здесь).

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян
Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.