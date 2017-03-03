Полицейские ищут своего коллегу по делу о вымогательстве у россиян

Из пяти подозреваемых не задержан только один – старший сержант-майор полиции Суриян Ранджуан.

3 Марта 2017 10:06:52

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Шеф полиции Сурттхани прокомментировал ход расследования дела о нападении и вымогательстве средств у Екатерины и Антона Лобановых на острове Пханган. К настоящему моменту из пятерых подозреваемых задержаны четверо. Последний – старший сержант-майор полиции Суриян Ранджуан – находится в розыске.

Как пишет Bangkok Post, ведущие дело следователи уже установили, что раньше сержант Ранджуан привлекался к ответственности за схожие правонарушения, однако тогда наказание ограничилось переводом на другое место службы. В этот раз, по словам шефа полиции Сураттхани генерал-майора Апичарта Сунсрирота, наказание будет жестким.

Напомним, россияне Екатерина и Антон Лобановы возвращались с пляжа Рин ночью 28 февраля, когда к ним подошли двое мужчин и предложили приобрести наркотики. Туристы от наркотиков отказались, однако на следующее предложение – подвезти их до отеля на такси – согласились. По дороге такси остановилось и к нему подошли еще трое мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Лобановым было сказано, что их привлекут к ответственности за хранение наркотиков, если они не откупятся прямо на месте.

Екатерина заявила, что денег у них при себе нет, после чего получила удар в лицо. Затем вымогатели отняли у россиян iPhone 6 и другие ценности на общую сумму в 30 тыс. бат, а после высадили пару на улице Ban Thong Nang Rd. в тамбоне Бан-Тай. Россияне обратились за помощью к местным жителям, которые отвели их в ближайший полицейский участок, где они сообщили о произошедшем (подробнее читайте здесь).