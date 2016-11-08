Погонщики слонов почтили память Рамы IX

Одиннадцать слонов в сопровождении 200 погонщиков-махутов приняли участие в церемонии памяти, состоявшейся 8 ноября у Королевского дворца в Бангкоке.

8 Ноября 2016 16:30:46

Слоны вместе с погонщиками прошли торжественной процессией от Командования территориальной обороной до Королевского дворца, где затем состоялась минута молчания, вслед за которой слоны склонились перед портретом Короля. За этим последовало коллективное исполнение национального гимна собравшимися.

В ходе финальной части церемония махуты и их слоны отдали дань уважения монументу с розовыми слонами в Санам-Луанге и выступили перед людьми, ожидавшими открытия дверей Королевского дворца, пишет Bangkok Post.