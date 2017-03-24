Погонщик из Сурина нашел украденную у него слониху на Пхукете

Сомсак Рингнгерн убежден, что украденная слониха сейчас находится в одном из сафари-парков Чалонга, и уже подал заявление в полицию.

24 Марта 2017 11:22:47

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Заявление в полицию было подано в присутствии коммандера (капитана 2 ранга) ВМФ Таиланда Сурасака Инпхрома и еще нескольких военнослужащих. Сомсак Рингнгерн заявили, что ему удалось обнаружить свою слониху Йо в одном из сафари-парков Чалонга. По словам погонщика, животное было украдено у него еще в 2003 году. Произошло это в провинции Краби. Изначально же зарегистрирована слониха была в провинции Сурин.

«В 2014 году мы с Йо, которая на тот момент была беременна, работали в провинции Краби. Однажды после окончания рабочего дня я привязал слониху в лесу рядом с лагерем, а когда вернулся на утро – ее там уже не было. С тех пор я искал Йо, а на прошлой неделе мне прислали фотографию одного из животных, содержащихся в сафари-парке в Чалонге, и я уверен, что это Йо. Так что сегодня я подал заявление в полицию Чалонга», – рассказал Сомсак.

По словам погонщика, сафари-парк заявил, что находящуюся у них слониху зовут Нампет и предоставил соответствующие документы о регистрации животного.

«Я добился проверки в Управлении животноводства Пхукета и выяснил, что номер микрочипа слонихи из Чалонга – 121-675-455 – такой же, как у Йо. Впрочем, сотрудники сафари-парка по-прежнему утверждают, что это другая слониха (Нампет) и у них есть регистрационные документы, подтверждающие это», – заявил Сомсак.

В полиции Чалонга заверили журналистов, что микрочип будет проверен прямо сегодня и вопрос удастся разрешить. Однако по состоянию на 18:00 пятницы, 24 марта, сафари-парк не соглашался вернуть животное, мотивируя свое решение тем, что слон был куплен за 1,4 млн бат.

Департамент животноводства, после того как проверка микрочипа подтвердила «личность» слонихи, счел свою работу законченной и передал дело в руки полиции. Погонщик Сомсак тем временем подал жалобу в офис омбудсмена.

«Я просто хочу вернуть слона», – заявил он.