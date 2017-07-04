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Погибший пхукетский солдат посмертно получил медаль за отвагу

В понедельник, 3 июля, на Пхукете отдали воинские почести военнослужащему Киттипхонгу Борне, погибшему в провинции Паттани 19 июля.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июля 2017 09:29:48

Уроженец Пхукета Киттипхонг Борна и еще девять военнослужащих патрулировали территорию в Паттани, когда под их пикапом взорвался фугас. В результате взрыва погибли шесть человек, остальные были госпитализированы с травмами.

Тело рядового Борны было доставлено на остров в течение суток и утром следующего дня погребено на мусльманском кладбище в Май-Кхао. Посмертно солдату было присвоено звание сержанта майора 1-го класса. У Киттипхонга Борны остались молодая жена и 16-месячный сын.

Соболезнования семье погибшего передали полковник Санти Сакунтанарк (командир 25-го пехотного полка и старший офицер Королевской армии Таиланда на Пхукете) и генерал-лейтенант Пияват Накванит (глава 4-го регионального командования Королевской армии Таиланда).

Поскольку мусульманские обычаи требуют провести погребение как можно быстрее, то церемония военных похорон с отданием воинских почестей состоялась отдельно, 3 июля. Для этого на остров была доставлена благословенная земля от Бюро Королевского двора, которую возложили на могилу Киттипхонга Борны.

Возглавлявший церемонию вице-губернатор Снитх сривихок вручил отцу военнослужащего Прасонгу Борне медаль за отвагу «Баанг Раджун», которой был посмертно награжден его сын, а также флаг Таиланда как символ того, что солдат отдал жизнь за страну.

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