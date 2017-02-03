Подросток ворвался в полицейский участок с ножом

Молодой человек устроил погоню за бросившей его девушкой в полицейском участке Пхукет-Тауна вечером 2 февраля.

3 Февраля 2017 14:14:49

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как рассказал подполковник полиции Санти Пракобпран, инцидент произошел во время его дежурства.

«Я был на дежурстве, когда в 19:15 в участок вбежала девушка, а следом за ней – молодой человек, кричащий и размахивающий ножом длиной около 25 см. Юноша начал бегать по участку, крича, что хочет, чтобы мы его застрелили», – рассказал подполковник Пракобпран.

«Молодой человек был очень крупной комплекции, но он никак нам не угрожал. Он был очевидно расстроен и мы не хотели причинять ему вреда, мы хотели лишь защитить девушку», – добавил он.

По словам подполковника Пракобпрана, юноша успокоился только через час. К этому моменту в участке уже появились родители молодого человека, которые рассказали, что причиной нервного срыва стало заявление девушки о желании с ним расстаться.

«Когда он успокоился, родители отвели его в Vachira Hospital для осмотра психиатром. Мы пока еще не выдвигали против него каких-либо обвинений, я поговорю с ним, когда он будет чувствовать себя лучше», – отметил подполковник Пракобпран.