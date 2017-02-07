Подросток госпитализирован с огнестрельным ранением в Таланге
Врачи борются за жизнь 18-летнего юноши, поступившего в больницу Thalang Hospital около полуночи 5 февраля.
Иккапоп Тхонгтуб
7 Февраля 2017 09:10:52
Больница проинформировала полицию о пациенте с огнестрельным ранением сразу после его поступления в отделение неотложной помощи. Пуля повредила легкое 18-летнего Анурака Накпонкэу и врачи оценили его состояние как «серьезное».
Нападение на юношу произошло, когда он вместе со знакомым возвращался из китайского храма Boo Seng Tong. В районе фабрики по производству льда Thung Thong на Thepkrasattri Rd. к их мотоциклу приблизился скутер Honda PCX синего цвета с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском месте. Водитель достал пистолет и выстрелил в Анурака, после чего нападавшие скрылись.
«Мы думаем, что у Анурака был какой-то конфликт со стрелком», – заявил подполковник полиции Санит Нуконг. По его словам, полиция работает над установлением личности и задержанием подозреваемых.