The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Подросток госпитализирован с огнестрельным ранением в Таланге

Врачи борются за жизнь 18-летнего юноши, поступившего в больницу Thalang Hospital около полуночи 5 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Февраля 2017 09:10:52

Полиция пытается установить личности подозреваемых в ночной стрельбе на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Полиция пытается установить личности подозреваемых в ночной стрельбе на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Больница проинформировала полицию о пациенте с огнестрельным ранением сразу после его поступления в отделение неотложной помощи. Пуля повредила легкое 18-летнего Анурака Накпонкэу и врачи оценили его состояние как «серьезное».

Нападение на юношу произошло, когда он вместе со знакомым возвращался из китайского храма Boo Seng Tong. В районе фабрики по производству льда Thung Thong на Thepkrasattri Rd. к их мотоциклу приблизился скутер Honda PCX синего цвета с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском месте. Водитель достал пистолет и выстрелил в Анурака, после чего нападавшие скрылись.

«Мы думаем, что у Анурака был какой-то конфликт со стрелком», – заявил подполковник полиции Санит Нуконг. По его словам, полиция работает над установлением личности и задержанием подозреваемых.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
На рынке в Паттайе задержали голого иностранца с ножом
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
Юрген Зак выиграл классическую велогонку Thanyapura
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.