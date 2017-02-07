Подросток госпитализирован с огнестрельным ранением в Таланге

Врачи борются за жизнь 18-летнего юноши, поступившего в больницу Thalang Hospital около полуночи 5 февраля.

7 Февраля 2017 09:10:52

Полиция пытается установить личности подозреваемых в ночной стрельбе на Thepkrasattri Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Больница проинформировала полицию о пациенте с огнестрельным ранением сразу после его поступления в отделение неотложной помощи. Пуля повредила легкое 18-летнего Анурака Накпонкэу и врачи оценили его состояние как «серьезное».

Нападение на юношу произошло, когда он вместе со знакомым возвращался из китайского храма Boo Seng Tong. В районе фабрики по производству льда Thung Thong на Thepkrasattri Rd. к их мотоциклу приблизился скутер Honda PCX синего цвета с мужчиной за рулем и женщиной на пассажирском месте. Водитель достал пистолет и выстрелил в Анурака, после чего нападавшие скрылись.

«Мы думаем, что у Анурака был какой-то конфликт со стрелком», – заявил подполковник полиции Санит Нуконг. По его словам, полиция работает над установлением личности и задержанием подозреваемых.