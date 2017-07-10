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Подозреваемый в убийстве попытался покончить с собой при задержании

В воскресенье, 9 июля, в больницу Vachira Hospital был доставлен гражданин Германии Нико Папке, пытавшийся покончить с собой при задержании полицией.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Июля 2017 11:32:43

Нико Папке, 35-летний гражданин Германии. Фото: Phuket Immigration Police
Нико Папке, 35-летний гражданин Германии. Фото: Phuket Immigration Police

Полицейские пришли в дом Нико Папке после того, как в Вичите случайный прохожил обнаружил тело Питчи Нампадунг, пропавшей в начале июля подруги немца. 

Последний раз 35-летнюю Питчу видели 1 числа и с тех пор о ее судьбе ничего известно не было. По словам соседей, пропаже женищны предшествовала семейная ссора между ней и Нико.

В воскресенье же, 9 июля, тело Питчи обнаружили в джунглях неподалеку от цементного завода на Mueang Chao Fa Rd. в Вичите. Как только труп был опознан, полиция направилась в дом господина Папке на Soi Saiyuan в Раваи. К этому моменту он был главным подозреваемым по делу об убийстве.

Увидев полицейских Нико Папке схватил резак для бумаги и попытался перерезать себе горло, однако совершить суицид не сумел. Иностранца доставили в больницу Vachira Hospital. Сейчас он находится под наблюдением врачей, палата охраняется полицейскими. По словам правоохранителей, мужчна пребывает в сознании, но провести допрос пока не представляется возможным.

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