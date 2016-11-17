Подъезд к университету в Кату закрыли на ремонт На укладку нового асфальта строителям понадобится пять дней, к понедельнику движение должно быть восстановлено. Юттават Лекмак 17 Ноября 2016 17:41:46 В Кату начались работы по укладке нового асфальта на дороге, ведущей от шоссе Wichit Songkram Rd. к Университету принца Сонгхла. Замена поврежденного дорожного полотна началась 16 ноября и должна завершиться к понедельнику, рассказал «Новостям Пхукета» шеф полиции Кату полковник Чайват Уй-Кам. Офицер подчеркнул, что замена асфальта производится только на полосе, ведущей от Wichit Songkram Rd. к университетскому кампусу, проезду от университета ничего не мешает. Подъезд к кампусу с других направлений также свободен.