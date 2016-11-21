Почти 40 правонарушений зафиксированы за одно утро в Кату

Полиция отчиталась об итогах одного утра работы на пункте дорожного контроля в Кату. Всего за утро 18 ноября были оштрафованы и задержаны 39 человек.

21 Ноября 2016 09:19:47

С началом высокого сезона полиция Кату усилила контроль за дорогой, ведущей в Патонг. Фото: Kathu Police

Как рассказал подполковник Саравун Чопрасит, большинство нарушений были связаны с отсутствием документов, необходимых для управления транспортным средством, однако были и более серьезные случаи.

Подполковник Чопрасит привел следующий список нарушений:

Отсутствие водительского удостоверения – 15 случаев. Отсутствие обязательно страховки транспортного средства – 14 случаев. Езда на мотоцикле без шлема – 7 случаев. Незаконное ношение оружия – 3 случаях.

«Если вы не хотите получить штраф или быть задержанным, то просто соблюдайте закон», – заключил подполковник Чопрасит.