Почти 40 правонарушений зафиксированы за одно утро в Кату
Полиция отчиталась об итогах одного утра работы на пункте дорожного контроля в Кату. Всего за утро 18 ноября были оштрафованы и задержаны 39 человек.
Юттават Лекмак
21 Ноября 2016 09:19:47
Как рассказал подполковник Саравун Чопрасит, большинство нарушений были связаны с отсутствием документов, необходимых для управления транспортным средством, однако были и более серьезные случаи.
Подполковник Чопрасит привел следующий список нарушений:
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Отсутствие водительского удостоверения – 15 случаев.
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Отсутствие обязательно страховки транспортного средства – 14 случаев.
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Езда на мотоцикле без шлема – 7 случаев.
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Незаконное ношение оружия – 3 случаях.
«Если вы не хотите получить штраф или быть задержанным, то просто соблюдайте закон», – заключил подполковник Чопрасит.