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Почти 40 правонарушений зафиксированы за одно утро в Кату

Полиция отчиталась об итогах одного утра работы на пункте дорожного контроля в Кату. Всего за утро 18 ноября были оштрафованы и задержаны 39 человек.

Юттават Лекмак

21 Ноября 2016 09:19:47

С началом высокого сезона полиция Кату усилила контроль за дорогой, ведущей в Патонг. Фото: Kathu Police
С началом высокого сезона полиция Кату усилила контроль за дорогой, ведущей в Патонг. Фото: Kathu Police

Как рассказал подполковник Саравун Чопрасит, большинство нарушений были связаны с отсутствием документов, необходимых для управления транспортным средством, однако были и более серьезные случаи.

Подполковник Чопрасит привел следующий список нарушений:

  1. Отсутствие водительского удостоверения – 15 случаев.

  2. Отсутствие обязательно страховки транспортного средства – 14 случаев.

  3. Езда на мотоцикле без шлема – 7 случаев.

  4. Незаконное ношение оружия – 3 случаях.

«Если вы не хотите получить штраф или быть задержанным, то просто соблюдайте закон», – заключил подполковник Чопрасит.

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