По югу Таиланда выпущено метеорологическое предупреждение

Сильные дожди и высокие волны в Андаманском море ожидаются в течение всех выходных и начала следующей недели.

14 Июля 2017 11:10:42

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение о сложных погодных условиях 14-18 июля. На юге страны, включая Пхукет, ожидаются сильные дожди вплоть до следующего вторника включительно.

Как предупреждает TMD, волны в Андаманском море могут достигать 2-3 метров. Капитанам морских судов рекомендовано проявлять осторожность, маломерные суда в море выходить не должны. Причина плохой погоды – мощный антициклон распространяющийся из Южно-Китайского моря.

Метеорологическое предупреждение было выпущено в 5:00 утра 14 июля. Документ подписан главой TMD Ванчаем Сакудомчаем. Сложные погодные условия, согласно тексту предупреждения, ожидаются на всей территории страны.