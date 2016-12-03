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По югу Таиланда выпущено метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение в связи с сильными дождями и штормовыми условиями в Сиамском заливе и на побережье Андаманского моря.

Новости Пхукета

3 Декабря 2016 15:31:23

С юго-востока на Пхукет надвигается зона низкого давления, а с северо-востока идет муссон. Фото: TMD
С юго-востока на Пхукет надвигается зона низкого давления, а с северо-востока идет муссон. Фото: TMD

Тайские метеорологи сообщили, что вплоть до 5 декабря включительно юг Таиланда ожидают сильные дожди. Причиной непогоды стали мощный циклон, двигающийся из Малайзии на северо-запад, и муссон, идущий с северо-востока в сторону Пхукета.

В зону неблагоприятных погодных условий попали Пхукет, Краби, Пханг-Нга, Ранонг, Сураттхани (включая Самуи), Сонгкхла и еще ряд провинций южного Таиланда.

Метеорологический департамент Таиланда предупредил о возможности наводнений и призвал граждан быть внимательными. Капитанам морских судов рекомендовано регулярно проверять метеосводки и проявлять осторожность в процессе навигации. Маломерным судам предписано в море не выходить.

Отметим, что вызванные дождями наводнения уже привели к гибели ребенка в провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Шестилетний Наттапон Маначак погиб в тамбоне Тха-Утхэ.

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