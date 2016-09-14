По итогам полугодия выездной турпоток из России на 28% ниже прошлогоднего

За первые шесть месяцев 2016 года за границу с туристическими целями выехали 3,97 млн россиян, что на 28% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

14 Сентября 2016 16:52:29

Туристы из России и принимающая сторона в аэропорту Пхукета. Фото: Таньялак Сакут

О том, что турпоток сократился на 28% в понедельник рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Информация основана на данных пограничной службы Российской Федерации, сообщает ТАСС.

«В целом картина выезда получается яркая и интересная: с января по июнь за границу с целью туризма было совершено 3 млн 970,5 тыс. поездок – снижение на 28%», – цитирует ТАСС заявление Тюриной.

Пресс-секретарь РСТ пояснила, что сокращение выезда связано, в первую очередь, с закрытием Египта и Турции, самых массовых направлений первой половины прошлого года. На них в тогда приходилось 1,05 млн человек и 1,03 млн соответственно. Другие страны оказались неспособны заменить россиянам эти два бюджетных, но привлекательных направления.

«Тем не менее, пляжные направления смогли вкусить египетского и турецкого пирога», – добавила Тюрина.

В частности, впервые лидером по популярности у россиян стал Таиланд (подробнее читайте здесь). Рост русского турпотока в Королевство наблюдается до сих пор, даже несмотря на то, что в стране уже более трех месяцев продолжается сезон муссонов, не располагающих к пляжному отдыху. Всего за год Таиланд ожидает принять около 1 млн россиян.

В целом топ самых популярных направлений по итогам шести месяцев 2016 года выглядит так:

Таиланд,

Испания,

Китай,

Кипр,

Германия,

Италия,

Греция.

Тюрина считает, что «вряд ли новички первой десятки удержатся в этом списке после открытия Турции». Впрочем, Таиланд здесь в находится в выигрышном положении. Пик сезона в Королевстве приходится на декабрь-февраль, а Турция в зимние месяцы никогда высоким спросом не пользовалась.

Напомним, рост турпотока из России в Таиланд продолжается уже более полугода. С динамикой можно ознакомиться по этой ссылке. Об итогам семи месяцев читайте здесь, информация о положении дел в низкий сезон доступна тут.