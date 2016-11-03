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По делу об убийстве главы Patong Tuk-Tuk Club задержаны пять человек

Полиция продолжает расследование убийства Сакона Срисомпота, возглавлявшего одно из объединений таксистов Патонга. Как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Кату, к настоящему моменту задержаны трое из пяти подозреваемых.

Таньялак Сакут

3 Ноября 2016 17:02:36

Полиция продолжает расследование убийства главы Patong Tuk-Tuk Club, застреленного в собственном такси ночью 25 октября.
Полиция продолжает расследование убийства главы Patong Tuk-Tuk Club, застреленного в собственном такси ночью 25 октября.

Сакон Срисомпот был застрелен в собственном тук-туке на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату ночью 25 октября. Неустановленное транспортное средство поравнялось с машиной Сакона, после чего киллер произвел серию выстрелов в кабину водителя. Четыре пули достигли цели и Сакон скончался до приезда медиков.

Три дня спустя, 28 октября, были задержаны двое первых подозреваемых: предполагаемый заказчик убийства 38-летний Ваттана «Дам» Навакэу и 17-летний юноша, известный только под именем Тхонг (полное имя не разглашается из-за возраста подозреваемого). Затем были арестованы еще три человека.

«Третий подозреваемый сейчас находится под стражей в полицейском участке Кату, однако я не могу раскрыть какой-либо информации об этом человеке. Также мы смогли отследить еще двоих подозреваемых, которые покинули остров после убийства. Оба были арестованы и в ближайшее время их доставят на Пхукет для предъявления обвинений», – рассказал «Новостям Пхукета» заместитель старшего следователя полиции Кату подполковник Ампонват Сингрынг.

Параллельно с этим криминалисты изучают улики, найденные на месте убийства. В частности, специалистам удалось извлечь из автомобиля и приобщить к делу еще одну пулю, выпущенную из пистолета киллера. Кроме того, полиция обнаружила дневник Сакона Срисомпота, в котором тот описывал суть конфликта с Ваттаной Навакэу. Расследование продолжается.

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