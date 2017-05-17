По андаманскому побережью выпущено метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о сильных волнах в Андаманском море и ливнях на севере страны.

17 Мая 2017 13:19:18

Маломерным судам рекомендовано не выходить в море, высота волн может достигать 4 м.

В серии предупреждений, последнее из которых было опубликованно в 11:00 утра среды, 17 мая, отмечается, что в Андаманском море господствует юго-западный муссон, ввиду чего высота волн может достигать 2-4 м.

Маломерным судам рекомендуется не выходить в море, остальным – двигаться с осторожностью. Также вероятны изолированные сильные дожди в андаманских провинциях, включая Пхукет.

Метеорологическое предупреждение подписано главой ТМD Ванчаем Сакудомчаем.