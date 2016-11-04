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Пляжный клуб Catch откроется на Банг-Тао

Новый Catch Beach Club расположится на месте нынешнего клуба Bliss. Заведение должно открыться 24 декабря.

Мэтт Понд

4 Ноября 2016 10:22:59

За дизайн нового Catch Beach Club будут отвечать Мартин Паллерос из Tierra Design и Мигель Кирхон из GeoDesign Asia
За дизайн нового Catch Beach Club будут отвечать Мартин Паллерос из Tierra Design и Мигель Кирхон из GeoDesign Asia

Пляжный клуб Catch, снесенный вместе с рядом других заведений Сурина, откроется заново. Заведение расположится на месте нынешнего Bliss Beach Club на Банг-Тао и начнет работу 24 декабря, говорится в заявлении, размещенном на официальной странице Catch в сети Facebook.

«Здание и территория под открытым небом будут полностью переработаны и откроются в канун Рождества (в субботу, 24 декабря 2016) восхитительным вечером для всех поклонников гастрономии, моды и клубной жизни», – говорится в пресс-релизе Catch Beach Club.

«Отмеченный как один из лучших пляжных баров по версии CNN Travel и знаменитый своими стильными ланчами, прекрасными ужинами и продолжительными ночными вечеринками, клуб продолжит предлагать гостям кулинарные изыски, а также самые современные инновации в плане звука и света», – отмечается в сообщении.

За дизайн нового Catch Beach Club будут отвечать Мартин Паллерос из Tierra Design и Мигель Кирхон из GeoDesign Asia. Кухней будет руководить шеф Басс, а за коктейли отвечать – бармены Болл и Икс. Обещанные диджеи – DJ Romain Pelleti и DJ Joey

Напомним, последние из пляжных заведений Сурина были снесены в конце апреля этого года. На месте пляжных клубов и ресторанов власти острова намерены организовать парк в память о визите туда Короля и Королевы Таиланда. Подробнее читайте здесь.

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