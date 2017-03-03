Пляжным спасателя Пхукета пообещали помощь сверху

Заместитель премьер-министра Тханасак Патимапрагорн посетил Пхукет и встретился с главной местного объединения спасателей.

3 Марта 2017 09:23:46

Встрече генерала Патимапрагорна и главы Phuket Lifeguard Service Пратхаюта Чуаюаня предшествовало обращение международного объединения спасателей ISLA к главе правительства Таиланда. Глава ISLA Генри Рейс написал Праюту Чан-Оче официальное письмо, в котором призвал премьера принять экстренные меры по поддержке пхукетских спасателей. В частности, господин Рейс отметил планы властей Пхукета сократить бюджет на обеспечение безопасности на водах (подробнее читайте здесь).

«Я нахожусь здесь сейчас, чтобы изучить ситуацию и лично услышать, что беспокоит спасателей. Это основная целью моего визита», – заявил «Новостям Пхукета» генерал Патимапрагорн.

Заместитель премьера Тханасак Патимапрагорн и прибывшая вместе с ним министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун действительно провели некоторое время приватно беседуя с Пратхаютом Чуаюанем. После разговора, содержание которого в прессу не попало, генерал заявил: «Составьте список того, что вам от меня требуется». Глава Phuket Lifeguard Service заверил чиновника, что именно так и поступит. Отдельно заместитель премьера отдал губернатору Пхукета распоряжение выполнять запросы пляжных спасателей.

Министр туризма Кобкарн Ваттанаврангкун не стала комментировать проблемы пхукетских лайфгардов, но отметила, что ей понравилась презентация, которую сотрудники Phuket Lifeguard Service организовали для делегации из столицы. Не высказалась по существу и административная организация провинции Пхукет (OrBorJor), которая собственно и ответственна за найм спасателей и оплату их труда.

После встречи Пратхаютом Чуаюанем заместитель премьера заявил, что высоко ценит работу лайфгардов.

«Я высоко ценю Phuket Lifeguard Service и всех других людей, которые заботятся о туризме своей качественной работой. Благодаря этому туристы из-за рубежа верят в Таиланд. В особенности – Phuket Lifeguard Service, которые делают важное дело. Кроме того, они работают с австралийскими спасателями. Это действительно улучшает репутацию Таиланда», – заявил генерал, поблагодарив за работу также губернатора Пхукета и главу третьего регионального командования ВМФ Таиланда.