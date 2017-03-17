Пляжные спасатели напоминают об опасности морской фауны

Пхукетские спасатели обратились к туристам с призывом быть осторожными при купании в отлив и не приближаться к рифам, где обитают морские ежи и другие представители фауны.

17 Марта 2017 13:20:56

Как пояснил «Новостям Пхукета» спасатель Джула Нонтри, отвечающий за пляжи Най-Харн и Януй, на последнем недавно сразу два туриста наступили на ежей, после чего им потребовалась помощь.

«Туристам нравится прогуливаться возле рифов в часы отлива. В этом случае пострадала туристка из Бангкока, гражданка Таиланда, завтра улетающая с острова. Я увидел, что она зовет на помощь, после чего наши спасатели взяли серф и доставили ее на берег. В ее ступне было 20 иголок, что достаточно много», – рассказал господин Нонтри.

По словам спасателей, пострадавшую ступню девушки поместили в теплую воду, и через полчаса боль прошла.

«Я хотел бы обратиться ко всем гостям Пхукета и сказать, что ходить по рифам не стоит, поскольку там живут морские ежи», – добавил он.

Напомним, что ходить по кораллам не стоит еще и потому, что это ведет к их разрушению, а за подобные действия в тайском законодательстве предусмотрена суровая ответственность.