Пляжи Пхукета открыты после «нашествия» физалий

Глава Phuket Lifeguard Service Пратхают Чуаюань подтвердил, что количество португальских корабликов сейчас обычное для низкого сезона.

7 Октября 2016 10:25:01

Количество португальских корабликов пришло в норму, но другие опасности никуда не делись. Фото: Phuket Lifeguard Service

Спасатели открыли пляжи острова для купания, но оставили в силе предупреждение о необходимости соблюдать осторожность ввиду возможности столкнуться там с медузами и ядовитыми сифонофорами (физалиями), известными как португальские кораблики. Сильные волны по-прежнему приносят к берегам острова различных морских созданий.

Напомним, в сентябре несколько пляжей на Пхукете были закрыты ввиду обнаружения там португальских корабликов (подробнее читайте здесь). Также они были замечены на Пхи-Пхи.

На текущий момент ни одного случая гибели человека после контакта с корабликом в Таиланде зафиксировано не было, хотя яд этих существ действительно вызывает сильное жжение и может привести к летальному исходу в случае аллергической реакции. О том, каких угроз стоит опасаться на пляжах Пхукета, читайте здесь.