Пляжи Паттайи обустроят по образцу Пхукета

На пляжах Паттайи выделят 40-процентные зоны под лежаки и зонтики по аналогии с пхукетской системой пляжного менеджмента.

30 Июня 2017 14:56:09

В четверг, 29 июня, члены состоящего из военных городского совета Паттайи прибыли в Патонг, чтобы изучить местный опыт организации пляжей. Делегацию возглавлял заместитель президента городского совета генерал-майор Попанан Луангпануват. Ни президент совета, ни мэр города принять участие в визе не смогли.

В беседе с The Phuket News генерал Луангпануват подтвердил, что главной целью визита было именно изучение пхукетского опыта в плане организации пляжей. Сейчас на пляжах острова размещать лежаки и зонты можно лишь в выделенных 10-процентных зонах, и Паттайя намерена ввести у себя аналогичную систему. Раньше зонты с лежаками были запрещены на Пхукете полностью, но на такой шаг администрация Паттайи идти не намерена.

«Я думаю, 10-процентные зоны отвечают нуждам туристов в Патонге. Как я узнал из проведенного исследования, туристам все-таки нужны лежаки, особенно гостям из Германии и из других мест. Они хотят лежаки с зонтами, поскольку погода здесь слишком жаркая для них», – заявил генерал Луангпануват.

По словам офицера, три года назад городской совет Паттайи уже пытался навести порядок на пляжах, «но успехом это не увенчалось».

«Теперь у нас есть новый шанс изменить ситацию, в соответствии с распоряжением Национального совета за мир и порядок (NCPO) о том, что различные услуги должны оказываться на 40% территории пляжей Паттайи», – заявил генерал.

«Перемены начнутся 15 августа этого года», – добавил он.

Сами лежаки, по словам генерала, должны быть заменены на новые.

Что касается планов городского совета Паттайи по двум другим проблемным направлениям – прокату аквабайков и секс-туризму – то их генерал не раскрыл.

«Мне нечего сказать об аквабайках в Паттайе. С ними все отлично, они аккуратно организованы», – заявил офицер.

На вопрос о секс-туризме генерал ответил еще более лаконично: «Без комментариев».