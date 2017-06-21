Пляж у аэропорта очистили от мусора после жалоб в соцсетях

Более трех тонн мусора убрали с пляжей Най-Янг и Май-Кхао в ходе массового субботника 20 июня.

21 Июня 2017 10:37:08

Субботник с участием более 300 человек был проведен по распоряжению губернатора Норрапхата Плодтхонга. Приказу губернатора предшествовала волна критики в соцсетях со стороны жителей северной части Пхукета, которые массово выразили недовольство мусором на пляжах, в том числе и у популярной среди туристов точки Airport Viewpoint, где иностранцы любят фотографировать садящиеся самолеты. Информацию из соцсетей подхватила местная пресса, после чего глава провинции распорядился решить проблему.

«Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг днем ранее призвал меня убрать мусор с пляжа Най-Янг, так что мы объединили усилия с аэропортом и муниципалитетом Май-Кхао, чтобы совместно провести субботник сегодня утром», – заявил 20 июня глава национального парка Sirinath Витун Детпрамуанпон.

«Мы собрали более трех тонн мусора с пляжей. Большая часть мусора была вынесена на берег волнами», – добавил он.

Витун Детпрамуанпон не рассказал, какие меры официальные лица планируют принять для того, чтобы мусор не скапливался на пляжах в будущем. Однако собственную инициативу в этой области уже готовит международный аэропорт Пхукета. В рамках программы социальной ответственности бизнеса госкорпорация Airports of Thailand (AoT) планирует заняться чистотой пляжа Май-Кхао в районе аэропорта.

«Цель проекта – поддерживать пляж чистым и красивым на участке от взлетно-посадочной полосы для нацпарка Sirinath ради позитивного имиджа Пхукета», – заявил новый глава аэропорта Пхет Чан-Чарон.

Напомним, ранее в этом году администрация провинции запустила долгосрочную кампанию по борьбе за чистоту. В рамках этой программы местные муниципалитеты и другие органы власти должны заботиться о внешнем виде подведомственных территорий.