Планы по благоустройству Сурина стали скромнее

Администрация Пхукета отказалась от проекта масштабного парка на Сурине, который должен был обойтись в 800 млн бат. Вместо него там будет разбит более скромный общественный парк с бюджетом в 12 млн.

20 Января 2017 09:38:44

Эскиз Rajabhakti Park на Сурине. Фото: Phuket Town & Country Planning Office

В беседе с The Phuket News губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан подтвердил пересмотр концепции развития Сурина.

«Мы отказались от всех планов по строительству Rajabhakti Park на Сурине и приняли решение разбить там парк, который будет носить имя Surin Public Park», – заявил губернатор Пхукета.

По его словам, причины пересмотра планов – исключительно финансовые. Изначальный проект предполагал расходы на уровне 800 млн бат.

«Мы можем организовать парк за гораздо меньшую сумму, а освободившиеся средства направить на другие проекты», – заявил губернатор.

«Surin Public Park будет состоять из большой открытой зоны, где будут иметься туалеты и душевые для отдыхающих на пляже», – добавил он.

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран рассказал, что бюджет на организацию нового парка установлен на уровне 12 млн бат. По его словам, заниматься реализацией проекта будет архитектор из Кореи. Имени специалиста господин Самран не указал, однако сразу подчеркнул, что торговля в новом парке будет запрещена.

Напомним, в сентябре 2016 года проект масштабного комплекса Rajabhakti Park на Сурине был представлен премьер-министру Праюту Чан-Оче и получил его поддержку. Затем документы были отправлены для получения одобрения со стороны кабинета министров. Работы должны были начаться в октябре.