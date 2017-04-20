План по реформированию уличной торговли едой в Бангкоке озвучат сегодня

Мэрия Бангкока заявила, что на 20 апреля запланирована пресс-конференция, в ходе которой будет представлен план по реформированию уличной торговли едой в столице.

20 Апреля 2017 13:31:51

Фото: Killerturnip / Flickr

Заявление прозвучало после того, как многие СМИ в Таиланде и за рубежом сообщили о том, что администрация Бангкока намерена запретить уличную еду в столице. В частности, речь шла о популярных туристических улицах Khao San Rd., Yaowarat Rd. И Thong Lor Rd., известных своими лотками с едой. Зачистка должна была начаться именно с них.

Администрация Бангкока уже давно хочет привести столичные улицы в порядок, убрав с них торговцев. По замыслу властей, те могли бы разместить свои торговые точки на первых этажах зданий и в других подходящих помещениях.

Последняя версия плана, озвученная одним из советников мэрии Бангкока, предполагала выделение отдельных зон для торговли едой на Khao San Rd. и Yaowarat Rd. и запрет на установку лотков в других местах. Впрочем, ранее тот же источник говорил о полном запрете торговли с тротуаров сначала на двух указанных улицах, а потом и по всей столице. Кроме того, СМИ сообщали, о том, что в некоторых районах Бангкока зачистка уже началась.

Сегодня, 20 апреля, администрация Бангкока должна провести пресс-конференцию и расставить точки над i, официально объявив о том, что же планируется.