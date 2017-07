PKCD запустит свои автобусы на Пхукете c начала 2018 года Консорциум Phuket City Development Co Ltd (PKCD) обещает новогодний подарок Пхукету в виде новых комфортабельных автобусов. Чутхарат Плерин 2 Июня 2017 11:45:25 План по запуску новой автобусной сети с современным подвижным составом был представлен членами PKCD в ноябре прошлого года, а в конце мая консорциум озвучил срок реализации первых этапов проекта, получившего название Phuket Smart Bus. По словам одного из основателей PKCD доктора Пхадета Джинды, на первом этапе (к октябрю) будут закуплены 10 новых автобусов, а после новогодних праздников они начнут перевозить пассажиров. Автобусы будут оснащены экологичными двигателями, в салонах будут иметься кондиционеры, система трекинга по GPS, видеонаблюдение, цифровые табло и телевизоры. Для удобства туристов каждый автобус будет иметь просторное багажное отделение. Кроме того, автобусы оборудуют пандусами для колясочников. Общий бюджет проекта – включая закупку автобусов, организацию депо, систему электронных билетов и программное обеспечение – составляет 55 млн бат. Также PKCD планирует разработать мобильное приложение для пассажиров, через которое можно будет заодно получить туристическую информацию. «Наша цель – ответить на запрос жителей Пхукета, которые хотят уменьшения числа пробок и аварий на дорогах, повышения экономической ценности недвижимости вдоль автобусных маршрутов; автобусной сети связанной с другими видами транспорта (наземного, морского, воздушного», – заявил доктор Джинда. Ранеее PKCD заявляла о планах по выходу на фондовую биржу Таиланда (SET) для привлечения средств на реализацию амбициозного проекта.