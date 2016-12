PKCD обещает Пхукету «автобусы, как в Сингапуре» в течение пяти лет Консорциум из 25 инвесторов решил вложиться в создание на Пхукете современной системы общественного транспорта. Среди авторов инициативы – представители целого ряда семей, играющих ключевые роли на деловом ландшафте провинции. Супат Сутхам 15 Ноября 2016 08:31:17 На первом этапе реализации проекта бизнесмены намерены вложить в создание системы общественного транспорта 100 млн бат. Группа уже заказала проектное исследование и надеется приступить к реализации программы в следующем году. Проект современной системы общественного транспорта был представлен на пресс-конференции 8 ноября, где было объявлено о том, что консорциум намерен активно сотрудничать с правительством в формате «частно-государственного альянса по развитию инфраструктуры». Среди гостей мероприятия, которым был презентован проект, присутствовал губернатор провинции Чокчай Дечаморнтхан и другие официальные лица, а также представители бизнес-кругов. Организация, выступающая официальным лицом инфраструктурного проекта, носит название Phuket City Development Co Ltd (PKCD), по аналогии с транспортной инициативой в провинции Кхон-Кэн. В качестве приоритета PKDC называет создание новой сети автобусных маршрутов, также по аналогии с Кхон-Кэном. В перспективе система должна дополнить линию легкого железнодорожного транспорта, проект которой был поддержан главой правительства сейчас дожидается одобрения кабинетом министров Таиланда. Со-основатель PKCD и гендиректор группы компаний The Beach Group Кан Прачумпан оценивает итоговую стоимость запуска современных автобусов в 400 млн бат. «Мы работаем над 20-летним мастер-планом в рамках умного городского планирования (smart city planning). Наши концепты – инновации, зеленая инфраструктура, зеленый транспорт и устойчиво, гармонично развивающийся Пхукет», – рассказывает о ключевых идеях проекта Кан Прачумпан. По его словам, основное внимание будет уделяться всему, что связано «с ростом туризма, особенно, перевозок». На первом этапе (с бюджетом в 100 млн бат) PKCD намерена разработать схему из пяти автобусных маршрутов, которые соединят Пхукет-Таун с другими районами острова. На втором этапе, когда схема будет готова, PKCD вложит средства в закупку низкопольных автобусов, создание станций техобслуживания, цифровую рекламу и другие аспекты, непосредственно связанные с работой транспортной системы. «На этот этап нам потребуется на меньше 400 млн», – говорит Кан Прачумпан. Бизнесмен обещает, что автобусы будут экологичными и комфортабельными, с WiFi и кондиционерами в салонах, плюс с возможностью отслеживания подвижного состава по GPS. «Я обещаю, что в течение пяти лет мы увидим эти автобусы на дорогах», – говорит господин Прачумпан. «Университет Принца Сонгкхла и Университет Махидона проводят по нашему заказу исследование, выясняя, почему люди [на Пхукете] перестали пользоваться общественными автобусами», – добавляет другой со-основатель PKCD и Монтави Хонгсйок из Anuphas Group. По его словам, запуск новых автобусов не означает прекращения работы действующих сейчас маршрутов. В частности, розовые «по-тхонги» останутся на улицах. После запуска автобусной сети на основных направлениях PKCD объявит тендер на строительство линии легкой железной дороги от памятника Героиням до кольца Чалонга, говорит Кан Прачумпан. «Этот проект потребует не менее 20 млрд бат», – добавляет он. Чтобы привлечь эти средства, PKCD планирует выйти на Фондовую биржу Таиланда. О том, что IPO может стать удачным решением, обращает внимание и Сурадет Тависэнгсакунтхай, глава Khon Kaen City Development Co Ltd, запустившей аналогичный транспортный проект в Кхон-Кэне. «Моя провинция не имела достаточно средств на развитие своей инфраструктуры, так что сделать это пришлось бизнесменам. Я рад быть причастным к развитию Пхукета, который теперь вместе с Кхон-Кэном движется в перед и увеличивает свой рыночный капитал», – поясняет с Сурадет Тависэнгсакунтхай, также выступивший одним из основателей PKCD. Что касается позиции властей, то поддержку администрации Пхукета бизнесмены уже получили. «PKCD – это благо для Пхукета. Компания принадлежит местным уроженцам, а никто не знает остров и его нужды лучше, чем местные жители. Мы всецело поддерживаем это предприятие», – заявил вице-губернатор Чокди Аморнват.