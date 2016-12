Писатель Колин Маккай переиздает «Историю Пхукета» Если вы давно подумывали о том, чтобы купить «Историю Пхукета» Колина Маккая, но никак не могли найти эту книгу, то у нас есть для вас новости. Марк Ноулс 26 Октября 2016 09:37:19 Писатель Колин Маккай закончил работу над вторым изданием своей A History of Phuket and the Surrounding Region, самой подробной книги о Пхукете на английском языке. Презентация второго издания (как положено, исправленного и дополненного) изначально была назначена на 10 ноября, но, вероятно, состоится позже. В книгу включены новые главы, а часть старых переработана. Колин поясняет, что после выхода в свет первого издания с ним связались многочисленные читатели, поделившиеся знаниями о тех событиях, которые в книге описывались недостаточно детально. «Первое издание было очень хорошо принято как местной публикой, так и на международном уровне. Книга сейчас доступна во многих из самых важных библиотек планеты. И я рад, что смог открыть миру длинную, красочную, но до того момента малоизвестную историю Пхукета», – признается господин Маккай. Второе издание «Истории Пхукета» выйдет в мягком переплете, что благоприятно скажется на цене. Объем труда – 472 страницы. Всех секретов нового издания Колин не раскрывает, но о некоторых новых главах писатель все же рассказал «Новостям Пхукета». К примеру, в книге появится история эвакуации иностранцев с острова в 1942 году, когда Таиланд был оккупирован Японией. «Когда я изучал японское вторжение в Таиланд в 1942 году, то несмотря на значительную проделанную работу, так и не смог с точностью установить, как именно фарангам удалось вырваться с острова», – рассказывает Коллин. «Было документально засвидетельствовано, что командование союзников в Сингапуре отдало приказ майору Уоррену Парсону, австралийскому менеджеру Tonkah Harbour Mining Company на Пхукете (крупнейшей на тот момент), приказ вооружить сотрудников, а затем организовать и возглавить эвакуацию с Пхукета», – продолжает Коллин. «Установлено, что 250 или около того вооруженных иностранцев и членов их семей собрались на аэродроме Пхукета и – как было предписано – организовали оборону, ожидая прибытия транспортных самолетов из Малайи. Но в течение первых же двух дней японского вторжения, ВВС Японии уничтожили большинство британских аэродромов в северной Малайе, так что группа на Пхукете получила по радио распоряжение прекратить ожидание транспорта и выбираться с острова самостоятельно», – говорит писатель. Как именно иностранцам удалось спастись, Коллин смог узнать только после выхода первого издания книги. С писателем связался один из родственников майора Парсонса, у которого сохранились военные дневники офицера. Благодаря этому в книге появилась новая глава. «Это увлекательнейшая история, которая вошла во второе издание книги», – интригует Маккай. Также писатель расширил и главу, посвященную противостоянию между китайскими кланами Пхукета во второй половине XIX века. Несложно догадаться, что «оловянная лихорадка» была отнюдь не бескровной, но точные данные у Маккая появились лишь недавно. «Когда я работал над первым изданием, то вообще даже не слышал о «великой резне», произошедшей на Пхукете в 1879 году. И только потом, когда книга уже вышла, одна из китайских ученых, живущая в Малайзии, ознакомилась с моим трудом и открыла мне новые факты», – говорит Коллин. Писатель рассказывает, что в 1870-х годах Пхукет был «беззаконным местом», и всем островом правили две главные китайские триады: Ги-Хин из Кату и Киен-Тек из Пхукет-Тауна. Каждая из организаций имела более тысячи вооруженных бойцов и активно применяла силу в борьбе за контроль над оловянным бизнесом и прочими денежными отраслями, включая торговлю опиумом и другой криминальный бизнес. «В 1879 году лидеры Киен-Тек пригласили боссов Ги-Хин на «мирную конференцию». Стороны собрались в большом деревянном здании рядом с рынком в Пхукет-Тауне. Выпив с главами Гин-Хи, лидеры Киен-Тек тайком покинули помещение, после чего бойцы быстро заперли здание и подожгли его, добавив заодно и взрывчатки. Тех, кому удалось выбраться из пожара, зарубили до смерти», – рассказывает Коллин. За убийством лидеров триады Гин-Хи последовала кровопролитная уличная битва в Пхукет-Тауне, поскольку бойцы Ги-Хин бросились мстить за своих товарищей, ставших жертвами предательства. «К утру сотни трупов покрывали залитые кровью улицами. И по сей день в Кату стоит китайское святилище в память о 417 бойцах Ги-Хин, погибших в ту ночь», – заканчивает новую историю господин Маккай. Второе издание A History of Phuket and the Surrounding Region будет доступно в магазинах по цене в 1000 бат. Найти книгу можно, к примеру, в сети Seng Ho Books. Полный список точек распространения размещен на historyofphuket.com. Также ее можно заказать по почте или приобрести в электронной версии за 700 бат на указанном выше сайте. 