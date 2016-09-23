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PIMEX пополнится рынком аксессуаров и отдельным VIP-событием

Организаторы яхтенной выставки PIMEX 2017, которая пройдет в Royal Phuket Marina с 5 по 8 января следующего года, рассказали о новых элементах программы мероприятия и лодках, которые будут представлены на шоу.

Новости Пхукета

26 Сентября 2016 11:10:24

Как следует из пресс-релиза организаторов, яхтенный дилер Multihull Solutions намерен показать 74-футовый моторный катамаран «Шерхан». Именно он должен стать центральным объектом экспозиции Multihull Solutions на PIMEX 2017.

«Шерхан» представляет собой модель Freizer 75 c корпусом типа Wave Piercing. Яхта была построена в 2003 году на верфи Aluminium Boats Australia, дизайнер – Stuart Freizer Marine (Incat). Лодка обладает запасом хода в 10 тыс. морских миль при скорости в 10 узлов и, по словам Multihull Solutions находится в идеальном состоянии. Цена продажи на яхтенных сайтах заявлена на уровне 2,4 млн долл., что соответствует 84 млн бат.

Пока что неизвестно, чем ответят Multihull Solutions другие дилеры, зато сами организаторы PIMEX уже анонсировали два нововведения. Первым станет отдельный «рынок моряка» (Mariners Market) в главном выставочном зале. Там будут собраны различные аксессуары, одежда для яхтенного отдыха, рыболовные принадлежности и другие подобные вещи.

Также организаторы PIMEX работают над отдельным мероприятием, посвященным супер-яхтам. Причем его планируется провести не в самой Royal Phuket Marina, а на острове Ранг-Ной, расположенном в 10 минутах от гавани. Меропритие будет иметь VIP-статус.

Напомним, что прошлогодняя выставка PIMEX стала крупнейшей за всю историю этого проекта (подробнее читайте здесь). По данным независимого аудита мероприятие посетило более 5000 человек, свою продукцию им представили 120 компаний-участников, экспозиция на воде включала более 60 лодок. Регистрация на шоу этого года по-прежнему открыта, подробнее на www.phuketboatshow.com.

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