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PIMEX обновила рекорд по посещаемости в дни открытия

Организаторы международного яхтенного шоу PIMEX 2017 на Пхукете признали мероприятие успешным, несмотря на плохую погоду в заключительные дни события.

Новости Пхукета

17 Января 2017 15:29:39

За первые два дня выставку PIMEX посетили 3000 человек.
За первые два дня выставку PIMEX посетили 3000 человек.

В пресс-релизе оргкомитета отмечается, что «поток гостей был значительным, с рекордными показателями в первые дни, а отзывы участников – очень позитивными».

«В этом году яхтенное шоу в определенном смысле состояло из двух частей. Первые два дня были исключительными. Поток гостей был выше, чем в любой из предыдущих 13 лет существования шоу, и отзывы компаний-участниц были превосходными. Мы зарегистрировали почти 3000 посетителей в первые два дня. Но и в течение двух следующих, несмотря на сильный дождь, брокеры по-прежнему показывали лодки целевой аудитории, а на стендах в выставочном зале заключались сделки», – заявил Энди Доуден, управляющий директор Marine Consultants и организатор PIMEX.

По словам господина Доудена, организаторам «было воодушевляюще видеть значительное число посетителей-иностранцев, примерно 50% от общего числа».

«Именно по этой причине мы проводим шоу в разгар сезона, когда на Пхукет приезжает самая обеспеченная публика. Именно они являются целевой аудиторией для большинства участников PIMEX», – пояснил господин Доуден.

Экспозиция на воде в этом году включала четыре десятка лодок, включая яхты от самых престижных брендов. При этом организаторы PIMEX остались верны формату и собрали самые разные суда: от небольших лодок для дневные круизов до супер-яхт. Кроме того, в этом году значительно выросло количество выставляемых парусных яхт, на долю которых пришлось около 20% всего флота. Также в рамках PIMEX посетители могли ознакомиться и с широким выбором надувных моторных лодок.

Что касается второй составляющей программы PIMEX – презентации люксовых товаров и услуг, не имеющих непосредственного отношения к морской тематике – то здесь экспозиция также была разнообразной. Гостям были представлены свежие предложения на рынке недвижимости, шикарные машины и мотоциклы, продукция других премиальных брендов.

«Одной из наших целей всегда было сделать так, чтобы шоу оставалось маркетинговой платформой для всех и каждого», – отметил Энди Доуден.

Насыщенной оказалась и культурно-развлекательная программа выставки. Здесь среди событий организаторы выделили эксклюзивный коктейльный прием, организованный презентующим спонсором проекта Thailand Elite.

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