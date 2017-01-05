PIMEX 2017: Добро пожаловать на яхтенное шоу!

Приветственное обращение директора яхтенного шоу PIMEX Энди Доудена к гостям выставки.

5 Января 2017 14:45:44

В очередной раз мы тепло приветствуем зарубежных гостей выставки со всего мира, региональную публику и, конечно, представителей прессы, которые распространят слово об этом превосходном ежегодном событии.

Последние месяцы были в Таиланде наполнены печалью. Жители страны и сейчас скорбят по ушедшему из жизни Его Величеству Королю Пхумипону Адульядету, но вместе с тем уже приветствуют на троне нового Короля Раму Х Маху Вачиралонгкорна. При этом все государственные ведомства, с которыми мы консультировались, высказались в пользу того, чтобы коммерческая активность в стране продолжалась, но с проявлением соответствующего уважения по случаю траура.

С 2003 года Phuket International Boat Show представляет ценителям лучшие яхты, достойные считаться произведениями искусства, а также люксовую недвижимость, премиальные автомобили и продукцию для стильной жизни. Одновременно гости могут познакомиться с широким спектром товаров и услуг, которые делают такую жизнь возможной. Как мы сами обычно говорим: лодки, машины, недвижимость и многое другое.

Экспозиция на воде в рамках международного яхтенного шоу 2017 года включает более 40 яхт габаритами от 8 до 34 метров и ценой от 1 до 420 млн бат. Также гостей ждет оборудование и товары для водных видов спорта, презентация недвижимости на Пхукете, товары для стильной жизни и прочее. В общей сложности в выставке примут участие 60 компании изо всех уголков мира (включая Таиланд), которые представят 100 различных брендов.

К настоящему моменту Пхукет получил международное признание в качестве одного из лидирующих яхтенных направлений в мире наряду с Карибским бассейном и Средиземным морем. Остров стал региональным яхтенным хабом не только благодаря живописным пейзажам, тропическим островам, прозрачной воде и коралловым рифам. Не менее важный фактор – наличие на Пхукете первоклассной инфраструктуры, современных марин и опытных специалистов по яхтенному сервису. Именно из этого сложилась магическая формула успеха, к которой добавилась притягательность тайской культуры в целом.

Количество яхт, посещающих Пхукет ежегодно, выросло с меньше чем тысячи десять лет назад до более 3000 в 2015 году. Более тысячи лодок сейчас постоянно базируются на острове. Также за эти годы элита яхтенного мира – супер-яхты габаритами более 30 метров – открыла для себя Пхукет и каждый год в высокий сезона мы видим более 50 этих впечатляющих судов в пхукетских маринах или на якоре у побережья.

Рост яхтенной отрасли и репутации острова как направления морского туризма идут рука об руку с развитием PIMEX с 2003 года. С каждым годом все новые и новые гости Пхукета узнают, какой это рай для тех, кому повезло жить здесь постоянно.

Что касается финансовой стороны, то выручка, генерируемая этой отраслью, крайне важна для Таиланда, а развитая сфера морского отдыха – неотъемлемое слагаемое общей привлекательности Пхукета в туристическом плане. По оценкам, общий оборот бизнеса, связанного с яхтингом и отдыхом на воде, превышает 5 млрд бат и обеспечивает работой 5000 жителей острова. И эти цифры не включают опосредованную выгоду экономики от, к примеру, продажи напитков и продуктов питания, повышения заполняемости номерного фонда отелей, доходов авиакомпаний.

PIMEX – это большой успех сам по себе, а партнерство с Thailand Elite предоставляет нам отдельную возможность к работе с иностранным инвесторами, равно как и с тайским сообществом владельцев яхт.

Наконец, отдельное спасибо всем участникам выставки, которые не пожалели времени, сил и труда, чтобы создать эту потрясающую экспозицию элитной жизни на Пхукете.

Дорогие гости, чувствуйте себя как дома. Наслаждайтесь первоклассными ресторанами и барами на набережной, знакомьтесь с экспозицией товаров и услуг, приглашайте друзей и соседей заглянуть на выставку. Вход свободный. Наслаждайтесь.

Энди Доуден

Директор шоу





*Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com.