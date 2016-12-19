Пикап загорелся на шоссе в районе памятника Героиням

Дорожное движение на шоссе Thepkrasattri Rd. в районе памятника Героиням было затруднено в районе полудня 19 декабря ввиду работы пожарных и спасательных команд.

19 Декабря 2016 15:43:43

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пикап Toyota Hilux Vigo загорелся на Thepkrasattri Rd. к югу от памятника героиням в понедельник, 19 октября. Полиция получила сообщение об инциденте около 11:00 утра. Прибывшие на место событий спасатели не смогли справиться с огнем, и к моменту появления пожарных пикап был уже полностью охвачен огнем. Спасти машину не удалось.

Водитель пикапа Вичай Буасри рассказал полицейским, что заметил во время движения дым, выходящий из-под капота, и сразу же остановил машину. Выйдя из салона, он увидел первую «искру», после чего машина загорелась.

По словам полицейских, на шоссе удалось заметить масляный след, оставленный пикапом. Однако точную причину возгорания еще лишь предстоит установить экспертам.