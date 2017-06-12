Пикап врезался в дерево недалеко от памятника Героиням

Житель провинции Пханг-Нга избежал серьезных травм в ночной аварии на Thepkrasattri Rd.

12 Июня 2017 10:09:08

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП неподалеку от памятника героиням примерно в 00:15 ночи воскресенья, 11 июня. Прибывший по вызову наряд обнаружил врезавшийся в дерево пикап Toyota Revo с пхукетскими номерами и водителя, 33-летнего Адисака Джирадсукавата из провинции Пханг-Нга.

Мужчина смог избежать серьезных травм, хотя сила удара была такова, что дерево рухнуло на проезжую часть. Спасателям из муниципалитета Срисунторна пришлось распиливать ствол, чтобы освободить дорогу.

Адисак Джирадсукават рассказал полицейским, что двигался из Пхукет-Тауна в северном направлении, но у АЗС Shell за памятником Героиням потерял управление транспортным средством, и пикап вылетел на обочину, где врезался в дерево.

После аварии водитель был доставлен в полицию для проверки на алкоголь. Результаты теста пока неизвестны, но Адисаку в любом случае будут предъявлены обвинения в опасном вождении.