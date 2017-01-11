Пикап сбил несколько мачт электропередач в Кароне

Вслед за первым столбом упали еще несколько. Несмотря на то, что провода были под напряжением, никто не пострадал.

11 Января 2017 18:55:53

Полиция подтвердила, что в результате падения нескольких матч линии электропередач в Кароне, никто не пострадал.

Инцидент произошел на пляжной дороге около 13:00 среды, 11 января. По словам полиции, водитель пикапа пытался избежать столкновения с подрезавшей его машиной, но не справился с управлением и врезался в столб.

Удар был достаточно сильным, чтобы повалить мачту электропередач, а следом на землю рухнули еще несколько. Некоторые из столбов упали на автомобили, включая совершенно новый седан Honda.

Инцидент привел к отключению электричества в Кароне, на пляжной дороге образовались пробки, но пострадавших или погибших не было.