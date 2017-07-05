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Пикап с пивом врезался в столб на Пхукете

Полиция проверит водителя пикапа на наличие алкоголя в крови, пока что предъявлены обвинения в опасном вождении.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Июля 2017 11:31:05

Пикап с грузом пива Chang попал в аварию на Thepkrasattri Rd. около 2:30 ночи 5 июля. ДТП произошло на известном высокой аварийностью участке в районе храма Tha Ruea к югу от памятника Героиням.

Прибывшие на место событий спасатели обнаружили врезавшийся в стол пикап, водитель которого – 28-летний Пхадунгкиет Тхонгпхитхак – был заблокирован в кабине транспортного средства. При помощи спецоборудования спасатели извлекли шофера из машины и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В результате аварии мужчина получил травмы ног и головы.

«Когда мы прибыли на место событий, местные жители растаскивали пиво и другие грузы из пикапа. После того, как мы сообщили им, что скорая помощь оборудована видеорегистратором, они разбежались», – заявил журналистам один из спасателей.

Полиция уже посетила пострадавшего водителя в больнице. Он рассказал, что направлялся в Пхукет-Таун из аэропорта, но в районе храма Tha Ruea не справился с управлением, в результате чего пикап вылетел на обочину и врезался в столб.

«Пока что Пхадунгкиету Тхонгпхитхаку предъявлны только обвинения в опасном вождении повлекшем за собой имущественный ущерб. Также он будет проверен на содержание алкоголя в крови», – заявил лейтеннт Супорн Муангкхай из полицейского участка Таланга.

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