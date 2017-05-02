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Пикап пхукетского музыканта перевернулся в Срисунторне

Находившиеся в салоне водитель и пассажир были доставлены в Thalang Hospital, их жизням ничего не угрожает.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Мая 2017 14:20:50

Пхукетский музыкант Монтри Суксавет, выступающий в различных пабах и барах острова, попал в дорожную аварию утром 1 мая. Пикап господина Суксавета вылетел с проезжей части и перевернулся, после того, как водитель заснул за рулем. Авария произошла около 5 утра у автозаправки РТТ в районе поселка Baan Lipon в центральной части сотрова.

Как рассказал капитан полиции Чатри Чувичиен из участка в Таланге, после аварии господин Суксавет потерял сознание, однако затем пришел в себя и смог выбраться из автомобиля. Находивший с ним в салоне Сантичай Симчай также смог покинуть транспортное средство без помощи спасателей. Мужчинам оказали первую помощь на месте и отправили в Thalang Hospital, их жизням ничего не угрожает.

«Мы проверили водителя на алкоголь. Результат оказался отрицательным, так что обвинений в вождении в пьяном виде не последует. Монтри Суксавету придется ответить только за опасное вождение», – заявил капитан Чувичиен.

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