Пикап Kerry Express перевернулся на Bypass Rd

Авария с участием автомобиля службы доставки Kerry Express произошла на Пхукете около 17:00 понедельника, 15 мая.

16 Мая 2017 11:47:46

Двигавшийся в северном направлении пикап Toyota Hilux Vigo вылетел на разделительную линию, врезался в мачту электропередач и перевернулся напротив магазина Premium Outlet. В результате аварии машине оторвало бампер и одно из колес, часть посылок в кузове была повреждена.

Находившийся за рулем пикапа 25-летний водитель по имени Хриб [полное имя неизвестно] рассказал журналистам, что перед аварией отвлекся на зеркало заднего вида.

«Я работаю в Kerry Express. Я возвращался после доставки товаров, двигаясь в правом ряду. Я посмотрел в левое зеркало, чтобы проверить, нет ли там машин, и в этот момент право колесо моего пикапа неожиданно попало на разделительную полосу, затем пикап вылетел на нее и врезался в столб», – рассказал журналистам водитель.

«Некоторые посылки были повреждены, но сам я не пострадал. Мне повезло, что в момент аварии за мной не было других машин», – добавил он.

Полиция пока не приняла решения о предъявлении обвинений водителю.