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Пхукету не нашлось места в программе поддержки микробизнеса

Правительство Таиланда приняло программу поддержки микробизнеса в стране, однако Пхукет не вошел в число пилотных провинций, где проект будет реализован в нынешнем году.

Новости Пхукета

28 Мая 2017 15:00:00

Фото: Phuket Buns
Фото: Phuket Buns

Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса совместно с Министерством промышленности Таиланда обратили внимание на микробизнес – семейные фирмы с числом сотрудников менее пяти человек, не зарегистрированные в качестве юридических лиц. Планы по поддержке этого сегмента экономики стали главной темой обсуждения на совещании с заместителем премьер-министра Сомкидом Джатусрипитаком и министром промышленности Уттамой Саванайаной в Бангкоке.

«Микробизнес представляет собой сферу, которой долгое время пренебрегали. Поэтому сейчас мы намерены протянуть им руку помощи, признав их в качестве основы тайской экономики, которой нужна поддержка», – заявил газете Bangkok Post Уттама Саванайана.

Говоря о проблемах микробизнеса, министр особо выделил трудности с доступом к банковских кредитам, поскольку такие заемщики не обладают достаточными активами, которые могли бы служить обеспечением по займу. Именно этим и намерено заняться министерство в рамках проекта, который стартует в восьми провинциях, а затем будет распространен на всю страну. В качестве пилотных регионов выбраны Чианг-Май, Пхитсанулок, Накхон-Патхом, Чонбури, Убон-Ратчатхани, Удон-Тхани, Краби и Сонгкхла.

По словам господина Саванайаны, на первом этапе проекта для кредитования микробизнеса будет выделено 3,8 млрд бат, которые возьмут из имеющихся фондов поддержк и малого и среднего бизнеса. О том, как именно будут выделяться кредиты, министр не рассказал, поскольку этот вопрос еще предстоит проработать.

Также в рамках программы по развитию микробизнеса власти Таиланда намерены оказать отрасли маркетинговую поддержку. Всего бенефициарами программы в этом году должны стать 3000 компаний.

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