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Пхукету дали добро на водные битвы на улицах и поливание водой с пикапов

Пхукет готовится отпраздновать Сонгкран от души. После нескольких лет бесплодных попыток обуздать веселье власти приняли решение отказаться от «правил поведения» на Сонгкран. Единственная просьба администрации провинции – не терять голову и помнить о безопасности 13 апреля.

Новости Пхукета

8 Апреля 2017 11:57:31

Фото: Madaree Tohlala / AFP
Фото: Madaree Tohlala / AFP

Организованных зон для водных битв в этом году будет семь. Желающие приглашаются в Сапан-Хин и Lime Light Avenue в Пхукет-Тауне; на пляжную дорогу в поселке Ката; на «улицу боксеров» Soi Ta-Ied в Чалонге; в Loma Park и на Бангла-Роуд в Патонге; на пляж Сурин в Чернг-Талей. На время празднования Бангла-Роуд будет закрыта для транспорта, однако по другим улицам движение будет открыто.

В ряде перечисленных зон веселье начнется с 12 числа, а просто на улицах – днем позже. По ограничениям на продажу спиртного ясности пока нет.

«В этом году не будет никаких строгих правил касательно Сонгкрана. Но как и каждый год, мы призываем участников водных битв быть аккуратнее. К примеру, не кидаться кусками льда и не добавлять красители в воду», – заявил вице-губернатор Снитх Сривихок.

Более того, в этом году власти не против того, чтобы некоторые из празднующих выехали на улицы на своих пикапах. Поливаться водой из кузова не запрещено, если это происходит не на больших улицах с быстрым движением, а участники забавы помнят о требованиях безопасности.

«Кататься в кузове пикапа можно, но только если там не слишком много людей и они не ведут себя опасно. В отношении нарушителей этого требования закон будет строг», – пообещал вице-губернатор.

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