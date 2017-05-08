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Пхукетскому турагенту грозит штраф за найм гида-нелегала и ее действия

Власти начали проверку в отношении пхукетской туркомпании, сотрудница которой была задержана после попытки вымогательства денег у туристов.

Новости Пхукета

8 Мая 2017 14:52:17

Туристы из Китая на экскурсии. Фото: Chamlong Boonsong / Bangkok Post
Туристы из Китая на экскурсии. Фото: Chamlong Boonsong / Bangkok Post

Департамент туризма и туристическая полиция начали проверку в отношении Xin Xing Travel & Trading Co Ltd после того, как сотрудница компании сперва попыталась получить от туристов «доплату» за тур на Симиланы, а затем бросила отдыхающих в автобусе на обочине дороги и скрылась.

Китаянка Хун Лин, нелегально работавшая гидом в Xin Xing Travel & Trading Co Ltd, была задержана 3 мая. Как сообщила полиция провинции Пханг-Нга, задержанию предшествовал конфликт между гидом и группой китайских туристов, которых она сопровождала во время экскурсии на Симиланы. Когда туристы уже возвращались на Пхукет в автобусе, Хун Лин потребовала от них «доплату» за тур в размере 1100 юаней с человека [около 5,5 тыс. бат с человека или 121 тыс. в сумме]. Туристы платить отказались, между ними и гидом началась перепалка, со стороны отдыхающих прозвучала угроза вызвать полицию, а один из них связался с китайским консульством на Пхукете. В полиции пояснили, что звонок в консульство, по всей видимости, испугал гида, она просто бросила туристов с водителем и скрылась.

Как пишет Bangkok Post, после инцидента полиция нанесла визит в офис Xin Xing Travel & Trading Co Ltd на Пхукете. Компании были предъявлены обвинения в халатности и найме на работу гида без лицензии. По закону гиду-нарушителю грозит запрет на соответствующую деятельность (впрочем, иностранцам работать гидом запрещено в любом случае) и штраф в размере до 50 тыс. бат. Ответственность за найм гида без лицензии – до года тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

Полиция не нашла никаких нарушений в регистрационных документах Xin Xing Travel & Trading Co Ltd, операционная лицензия компании так же оказалась в порядке. Сейчас официальные лица продолжают сбор информации по всем аспектам этого дела. Bangkok Post утверждает, что компании может грозить приостановка лицензии и штраф до 500 тыс. бат.

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